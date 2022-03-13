Новый сервис «Биржа импортозамещения» запустили в России

Минпромторг России, «Газпромбанк» и «Агентство по технологическому развитию» в связи со значительным повышением спроса на отечественную промышленную продукцию запустили новый онлайн сервис «Биржа импортозамещения», сообщает пресс-служба министерства.

«Сервис реализован на Электронной торговой площадке ГПБ на базе Государственной информационной системы промышленности. С его помощью заказчики смогут публиковать запросы на приобретение промышленной продукции, запасных частей и комплектующих, а поставщики – направлять свои ценовые предложения и предлагать аналоги без дополнительных затрат, согласований и посредников», – говорится в сообщении.

Следующий этап развития сервиса – масштабная работа с каталогизацией и унификацией позиций, а также применение алгоритмов машинного обучения.

«Биржа импортозамещения» на базе ГИСП будет иметь широкую базу поставщиков, автоматическую рассылка приглашений к торгам, проверять поставщиков и предлагаемую продукцию на соответствие требованиям заказчика.