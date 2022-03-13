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Платежная система PayPal попросила россиян вывести деньги со счетов до 18 марта

Американская платежная система PayPal приняла решение приостановить услуги по отправке и получению платежей в России и попросила жителей страны вывести деньги со счетов до 18 марта, следует из сообщения на официальном сайте компании.

«В связи с недавними событиями мы приняли решение приостановить наши услуги по отправке и получению платежей в России. В настоящее время мы сохраняем функцию вывода средств. Чтобы свести к минимуму возможные дальнейшие сбои обслуживания, мы убедительно просим Вас вывести остаток средств с Вашего счета до 18 марта 2022 года», – заявили представители организации.

PayPal – крупнейшая дебетовая электронная платежная система. Она позволяет клиентам оплачивать счета и покупки, отправлять и принимать денежные переводы. На территории России появилась в 2011 году – тогда у граждан РФ появилась возможность принимать платежи. Полный перечень услуг стал доступен в 2013 году. К 2014 году число активных пользователей превысило 2 млн человек.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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