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Правительство РФ постановило принять Иркутской области 460 беженцев с Украины

Правительство Российской Федерации создало постановление о распределении по субъектам Российской Федерации беженцев с Украины. Согласно документу, опубликованному 12 марта на официальном портале правовой информации, Иркутской области необходимо принять 460 человек.

Больше всего человек в СФО примут Красноярский край и Омская область – 3920 и 2369 соответственно. Кроме того, беженцев разместят в республиках Алтай, Тыва, Хакасия, Алтайском крае, а также Кемеровской, Новосибирской, Томской областях. Всего в Сибирь приедут 11568 человек.

Примут беженцев и другие территории – Дальневосточный, Уральский, Приволжский, Северо-Западный, Северо-Кавказский, Южный и Центральный федеральные округа. В общей сложности в РФ приедут 95909. Больше всего беженцев с Украины примут в Воронежской области – 7000 человек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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