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Зеленский поставил перед Киевом задачу добиться встречи с Путиным

В Кремле заявляли, что она «концептуально возможна», сообщает РБК.

«Ежедневно в видеоформате говорят представители делегаций наших стран. Задача нашей делегации – сделать все, чтобы состоялась встреча президентов», – сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, Украина добивается «действенных» гарантий безопасности, а не как в случае с Будапештским меморандумом (документ предусматривал гарантии территориальной целостности Украины в обмен на отказ от ядерного оружия) или отказом в бесполетной зоне над страной, отметил украинский лидер.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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