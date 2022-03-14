Зеленский поставил перед Киевом задачу добиться встречи с Путиным

В Кремле заявляли, что она «концептуально возможна», сообщает РБК.

«Ежедневно в видеоформате говорят представители делегаций наших стран. Задача нашей делегации – сделать все, чтобы состоялась встреча президентов», – сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, Украина добивается «действенных» гарантий безопасности, а не как в случае с Будапештским меморандумом (документ предусматривал гарантии территориальной целостности Украины в обмен на отказ от ядерного оружия) или отказом в бесполетной зоне над страной, отметил украинский лидер.