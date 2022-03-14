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1 298 человек заболели коронавирусом в Иркутской области за прошедшие сутки

Общее число больных с начала пандемии – 271 937.

В больницах области остаются – 1 897, выздоровело за сутки – 1 579, умерло людей с коронавирусом – 15.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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