Жители почти тридцати садоводств Приангарья получили высокоскоростной мобильный интернет МТС к новому сезону

«МТС» сообщает о покрытии высокоскоростным мобильным интернетом садоводств Иркутской области. Теперь у дачников и садоводов более чем 30-ти СНТ доступен скоростной интернет сети LTE. Это стало возможно благодаря установке дополнительного телеком-оборудования в садоводствах вдоль тракта на Мельничную Падь, по Байкальскому, Голоустненскому и Александровскому трактам.

Так покрытие сетью «четвертого поколения» появилось в СНТ «Медик-2», «Джоуль», «Лаврентьева», «Раздолье», «Правовед» Мельничной пади; в садоводствах по Байкальскому тракту, в частности «Новой Лебединке», «Модуле», «Надежде», «Октябрьском», «Радуге», «Металлурге», «Мастерке», «Солнечном», «Лесной поляне», «Жарках», «Жаворонках», «Сигнале», «Сантехнике», «Авиаторе-2»; в районе 25-го км Голоустненского тракта – в СНТ «Университетский» и «Автомобилист»; в деревне Глазунова – в СНТ «Раздолье-2», «50 лет Победы» и «Зеленой горке» по Александровскому тракту; на 4 км Плишкинского тракта, а именно в СНТ «Текстильщик» и «Светлый», а также в садоводствах Ангарска – «Родник» и «Утес».

Скорость интернета позволит владельцам загородных соток, в свободное от огорода время, смотреть любимые кино и сериалы, лайфхаки для садоводов, обмениваться тяжелыми мультимедиа, играть в онлайн-игры, решать насущные вопросы, в частности пользоваться сервисами видеосвязи, а также сайтом Госуслуги, обучающими программами, и всегда оставаться на связи с родными и близкими.

«В Приангарье почти половина городских жителей имеют дачу или загородный дом, каждый год появляются новые садоводства, как правило вблизи уже имеющихся популярных и удобных направлениях для загородного отдыха. К новому дачному сезону мы постарались максимально покрыть территорию крупных и средних садоводств сетью «четвертого поколения», чтобы этим летом владельцам загородного жилья были доступны все сервисы, которыми они привыкли пользоваться в городе. Это напрямую влияет на качество пребывания и является основой для развития комфортной инфраструктуры в садоводствах», – комментирует директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.