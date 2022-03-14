Модернизация по плану: рабочее колесо доставили на Братскую ГЭС

На Братскую ГЭС в рамках третьего этапа программы модернизации доставлено рабочее колесо для гидроагрегата №4. Крупногабаритная деталь весом 74 тонны изготовлена в России, в городе Сызрани, на заводе «Тяжмаш». В пресс-службе En+ Group подчеркивают, что комплексная замена оборудования на станции идет по плану, а пуск гидроагрегата намечен на конец этого года.

Перед отправкой оборудования на станцию на заводе «Тяжмаш» состоялась приемка рабочего колеса специалистами Братской ГЭС, которые протестировали балансировку узла турбины, влияющую на уровень вибрации и срок службы оборудования, а также проверили характеристики металла и сварные швы. Результаты проведенного обследования подтвердили высокое качество изделия.

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group:

«Мы продолжаем программу «Новая энергия» на всех гидроэлектростанциях компании. Наша основная задача сейчас – обеспечить стабильную работу предприятий и проведение модернизации в соответствии с графиком. Все наши поставщики выполняют свои контрактные обязательства в полном объеме. Пуск гидроагрегата №4 запланирован на конец 2022 года».

Мероприятия по замене рабочих колес на Братской ГЭС проходят в период с 2021 по 2026 год. Благодаря программе «Новая энергия», идею которой в 2007 году предложил основатель компании Олег Дерипаска, En+ Group уже увеличила производство чистой энергии на ГЭС Ангаро-Енисейского каскада на 1,6 млрд кВт*ч в год. В дальнейшем программа даст возможность снизить расходы на проведение ремонтных работ, улучшить рабочие характеристики агрегатов и станций. Общая сумма инвестиций в проект до 2026 года составит 21 миллиард рублей.