На Байкале состоялся ледовый переход при поддержке ИНК

Иркутская нефтяная компания выступила генеральным спонсором восьмого ледового перехода «Встреча с Байкалом». Пеший поход был организован 11 марта из Темной пади до Слюдянки, рассказали SIA.RU в компании.

Длина маршрута составила более 15 км, в мероприятии приняли участие около 300 человек, в том числе 77 сотрудников компании, представители органов исполнительной власти, образовательных учреждений, общественных организаций, а также Восточно-Сибирской железной дороги. В приветственном слове генеральный директор ИНК-Капитал Марина Седых предложила провести переход под эгидой добра.

– Очень важно сейчас нивелировать агрессию добрыми делами, оптимизмом, любовью к жизни и окружающим. Вместе с тем ледовый переход несет в себе экологическую, просветительскую миссию. Он призван еще раз напомнить о том, как же нам повезло родиться рядом с настоящим чудом природы, которое мы обязаны беречь. Очень важно правильно воспитывать подрастающее поколение, чтобы они сохранили нашу планету, – подчеркнула Марина Седых.

Для удобства участников в сложных местах перехода организаторы разместили веревочные опоры. Также на берегу Байкала была развернута полевая кухня: гречневая каша с тушенкой и чай. После обеда состоялся флешмоб: участники выстроились на льду в форме слова «Ангара» и изображения сердца.

Цель ледового перехода – формирование экологической культуры и патриотизма у жителей региона. Основными задачами являются популяризация знаний о Байкале, развитие молодежного экологического движения, укрепление взаимодействия молодежных, общественных и государственных природоохранных организаций. Основными организаторами «Встречи с Байкалом» традиционно выступают Иркутское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» (ВООП), министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области, ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», ФГБУ «Иркутское УГМС». Генеральный спонсор проекта – Иркутская нефтяная компания.