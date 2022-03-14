Альфа-Банк предложит альтернативу Priority Pass

Альфа-Банк предупредил клиентов о временном уходе Priority Pass из России: согласно официальному письму от партнёров, проходы в бизнес-залы аэропортов по их картам и QR-кодам Priority Pass будут невозможны с 00:00 12 марта. Это касается всех российских банков.

Альфа-Банк напомнил клиентам, что можно продолжать посещать бизнес-залы по всему миру: он компенсирует до 5000 рублей за каждый проход. Для этого нужно прислать фото чека или скриншот из приложения в чат с банком.

Кроме того, Альфа-Банк уже договаривается с новым партнёром. Его сеть бизнес-залов шире, чем у Priority Pass – действует в России и по всему миру.

Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет более 1 млн корпоративных клиентов и 22 млн физических лиц.

Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 510 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов.

По итогам 2021 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $75,9 млрд, совокупный кредитный портфель — $52,0 млрд, акционерный капитал — $10,6 млрд. Чистая прибыль – $1,6 млрд.