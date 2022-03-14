Альфа-Банк сообщил о выдаче льготных кредитов бизнесу и мерах поддержки

Альфа-Банк начал принимать заявки на льготные оборотные кредиты для малого и среднего бизнеса.

Главное:

• Ставка по льготным кредитам для малого бизнеса — не выше 15%, а для средних предприятий — не выше 13,5% годовых.

• Срок кредита — до 1 года.

• Цель — пополнение оборотных средств.

• Оформить кредит можно до 30 декабря 2022 года.

Программа льготного кредитования разработана ЦБ РФ вместе с правительством.

Альфа-Банк также подготовил свои решения для поддержки малого бизнеса, подробнее об этом здесь.