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Дальневосточный банк разъяснил работу по временному порядку операций с наличной валютой Банка России

Дальневосточный банк разъяснил работу по временному порядку операций с наличной валютой Банка России (вопрос-ответ)

  1.  Как повлияет временный порядок на мой вклад/счет в валюте? Смогу ли я снять наличную валюту?

    Все обязательства по валютным вкладам/счетам выполняются Банком в полном объеме без изменений, включая условия по процентной ставке и сроку размещения. В период до 09 сентября 2022 г. можно снять наличными со своего действующего валютного вклада/счёта не более 10 тыс. долларов США. Сумму сверх 10 тыс. долларов США наличными можно снять в рублях без ограничений по рыночному курсу*, определяемому на день выдачи.

  2.  Можно ли будет снять с валютного вклада/счета более 10 тыс долларов?

    В период до 09 сентября 2022 г. наличными со своего валютного счета можно снять не более 10 тыс. долларов США. Речь идет о средствах, размещенных на валютных счетах/вкладах до 00.00 ч. мск 09 марта 2022 года. Сумму сверх 10 тыс. долларов США наличными можно снять в рублях без ограничений по рыночному курсу*, определяемому на день выдачи.

  3.  Можно ли будет до 09 сентября 2022 года снять иную валюту, не доллары?

    Снятие другой валюты возможно только с помощью конвертации ее в доллары США или рубли по рыночному курсу*, определяемому на день выдачи.

  4.  В период до 09 сентября 2022 года снять 10 тыс. долларов можно будет частями или одной суммой?

    Снять 10 тыс. долларов США за 6 месяцев можно как единой суммой, так и по частям.

  5.  Где можно снять наличную валюту?

    Наличную валюту можно снять только в кассах Банка

  6.  Могу ли я пополнять свой валютный счет?

    Да, вы можете пополнять действующий валютный счёт.

  7.  Могу ли я открыть валютный счет/вклад?

    Да, вы можете открыть валютный счет/вклад. Кроме того, воспользовавшись дистанционными сервисами, вы также можете онлайн конвертировать рублевые средства в доллары/евро и открыть вклад в соответствующей валюте.

  8.  Я храню в индивидуальном банковском сейфе валюту на сумму более 10 тыс. долларов. Могу ли я забрать всю сумму или только 10 тыс. долларов?

    Ограничения не распространяются на содержимое индивидуального банковского сейфа.

  9.  Могу ли я продать иностранную валюту банку?

    Да, без ограничений.

  10.  Могу ли я купить наличную валюту в банке?

    С 09 марта 2022 года и по 09 сентября 2022 года продажа Банком наличной иностранной валюты физическим лицам не производится.

  11.  Как долго будет действовать данный порядок?

    Банк России ввел временный порядок операций с наличной валютой с 09 марта 2022 года по 09 сентября 2022 года.

  12.  Могут ли новые правила повлиять на мой вклад в рублях?

    Ограничений по рублевым вкладам/счетам нет.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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