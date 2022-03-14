Дальневосточный банк разъяснил работу по временному порядку операций с наличной валютой Банка России (вопрос-ответ)

Как повлияет временный порядок на мой вклад/счет в валюте? Смогу ли я снять наличную валюту? Все обязательства по валютным вкладам/счетам выполняются Банком в полном объеме без изменений, включая условия по процентной ставке и сроку размещения. В период до 09 сентября 2022 г. можно снять наличными со своего действующего валютного вклада/счёта не более 10 тыс. долларов США. Сумму сверх 10 тыс. долларов США наличными можно снять в рублях без ограничений по рыночному курсу*, определяемому на день выдачи.

Можно ли будет снять с валютного вклада/счета более 10 тыс долларов? В период до 09 сентября 2022 г. наличными со своего валютного счета можно снять не более 10 тыс. долларов США. Речь идет о средствах, размещенных на валютных счетах/вкладах до 00.00 ч. мск 09 марта 2022 года. Сумму сверх 10 тыс. долларов США наличными можно снять в рублях без ограничений по рыночному курсу*, определяемому на день выдачи.

Можно ли будет до 09 сентября 2022 года снять иную валюту, не доллары? Снятие другой валюты возможно только с помощью конвертации ее в доллары США или рубли по рыночному курсу*, определяемому на день выдачи.

В период до 09 сентября 2022 года снять 10 тыс. долларов можно будет частями или одной суммой? Снять 10 тыс. долларов США за 6 месяцев можно как единой суммой, так и по частям.

Где можно снять наличную валюту? Наличную валюту можно снять только в кассах Банка

Могу ли я пополнять свой валютный счет? Да, вы можете пополнять действующий валютный счёт.

Могу ли я открыть валютный счет/вклад? Да, вы можете открыть валютный счет/вклад. Кроме того, воспользовавшись дистанционными сервисами, вы также можете онлайн конвертировать рублевые средства в доллары/евро и открыть вклад в соответствующей валюте.

Я храню в индивидуальном банковском сейфе валюту на сумму более 10 тыс. долларов. Могу ли я забрать всю сумму или только 10 тыс. долларов? Ограничения не распространяются на содержимое индивидуального банковского сейфа.

Могу ли я продать иностранную валюту банку? Да, без ограничений.

Могу ли я купить наличную валюту в банке? С 09 марта 2022 года и по 09 сентября 2022 года продажа Банком наличной иностранной валюты физическим лицам не производится.

Как долго будет действовать данный порядок? Банк России ввел временный порядок операций с наличной валютой с 09 марта 2022 года по 09 сентября 2022 года.