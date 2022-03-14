Примсоцбанк признан лучшим партнером в рамках ипотечного кредитования по итогам 2021 года.

Примсоцбанк стал «Лучшим партнером по корреспондентской схеме, по итогам 2021 года» и был награжден сертификатом ПАО РОСБАНК «Росбанк Дом».



Стоит отметить, что на протяжении 17 лет (начиная с 2005 года) ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» является надежным партнером Росбанка (ранее DeltaCredit).



За время сотрудничества Примсоцбанк ежегодно занимал лидирующие позиции среди других банков партнеров Росбанка. Начиная с первого этапа развития ипотечного кредитования Банк сделал основными принципами своей работы: скорость, индивидуальный подход к каждому клиенту и высокое качество обслуживания. Несмотря на любые внешние и внутренние факторы, данные принципы работы не менялись на протяжении последних 17 лет. Именно это является залогом успеха на рынке ипотечного кредитования.



При этом каждый день, каждый сотрудник данного направления работает над тем, чтобы клиенты обслуживались в соответствии с указанными принципами. Важно отметить, что Примсоцбанк следует этим принципам не только в работе с конкретным клиентом, но и с многочисленными партнерами, без которых невозможна выдача ипотечного кредита – риэлторские агентства, оценочные и страховые компании, и др.



— Мы стараемся предлагать нашим клиентам лучшие предложения, работая как по собственным программам, так и совместно с ПАО РОСБАНК. Приятно видеть, что наше стремление и забота о клиентах выражаются в таких высоких оценках с их стороны, — прокомментировал Илья Ткачук, начальник Управления ипотечного кредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».