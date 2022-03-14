РСХБ рекомендует клиентам проверять информацию о работе финансовых организаций в официальных источниках

В последнее время в информационном пространстве наблюдается активное распространение недостоверных данных или так называемых фейковых новостей относительно банков и других финансовых организаций. Эксперты РСХБ отмечают, что полученная из непроверенных источников информация может привести к прямым финансовым потерям.

Недостоверная информация провоцирует клиентов банков на спонтанное принятие финансовых решений, которые зачастую могут привести к прямым финансовым потерям, например, недополучению процентов по вкладам или убыткам при поспешной конвертации валюты. Влияние непроверенных данных распространяется и на коммерческие организации, в том числе и банки, которые несут дополнительную нагрузку в связи с реакцией клиентов на фейки. Как следствие, для стабилизации ситуации регулирующие органы вводят ограничения и временно меняют условия работы отдельных банковских сервисов и продуктов, что, в свою очередь, напрямую влияет на потребителя.

Самым быстрым и эффективным способом обезопасить себя от воздействия фейков является рациональный подход: важно сохранять бдительность и спокойно проверять информацию в официальных источниках – на сайте Банка, в официальных аккаунтах в социальных сетях, по телефону контакт-центра, непосредственно у сотрудников отделений РСХБ и на сайте Центрального банка РФ.

Эксперты Россельхозбанка в последние дни увеличили количество консультаций розничных клиентов в 15 раз и советуют не поддаваться эмоциям, действуя рационально. При этом стоит следовать простым рекомендациям:

относиться критически ко всем сообщениям в интернете: оценивать формат и язык сообщения, наличие грамматических ошибок;

не реагировать моментально на информацию, поступающую во время телефонных звонков, спрашивать контактные данные для связи и уточнять в официальных источниках полученные сообщения;

не скачивать файлы и не переходить по ссылкам с сомнительных номеров и в непроверенных источниках;

проверять всю информацию сомнительного характера в нескольких официальных источниках.

«РСХБ регулярно обновляет последние новости, информацию о тарифах, услугах, работе банка на сайте и в официальных аккаунтах в социальных сетях. Мы рекомендуем проявлять осторожность, бдительность и потратить чуть больше времени на проверку поступающих сообщений, но при этом уберечь себя и свои денежные средства от опрометчивых действий и рисков», – отметил Андрей Соколов, директор департамента информационной безопасности Россельхозбанка.