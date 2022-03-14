Российские фермеры выбирают для посевной продукты отечественной селекции

Россельхозбанк проанализировал спрос на разные категории товаров со стороны отечественных фермеров в период посевной. Узнать какие товары попали в шорт-лист российских аграриев помог анализ запросов в специализированном маркетплейсе для сельхозпроизводителей Свое Фермерство от РСХБ.

Сейчас у фермеров по всей России активная пора – стартовала посевная. А с ней и обновление техники, закупка кормов, семян, удобрений и др. Весенние работы закладывают фундамент успеха всего хозяйства, поэтому им всегда уделяется много внимания. Специалисты Россельхозбанка проанализировали запросы аграриев в экосистеме Свое Фермерство и выяснили какие товары интересуют их сейчас больше всего.

Растениеводство

В топе запросов в разделе «Семена» на площадке Свое Фермерство семена томатов «Ажур F1» от ООО «СДК-СИДС», огурец «Прогресс F1» от ООО «ЦЕНТР-ОГОРОДНИК», а также картофель «Снегирь СЭ» от МСХА имени К.А.Тимирязева. Эти сорта производства отечественной селекции отличаются устойчивостью к комплексу заболеваний, высокой урожайностью, неприхотливостью к условиям произрастания и нетребовательностью к почвам и при этом обладают высокими вкусовыми качествами. Томат «Ажур F1» и картофель «Снегирь СЭ» также характеризуются ранними сроками получения первого урожая, а урожай огурцов из семян сорта «Прогресс F1» считается среднеранним.

Кроме непосредственно семян, аграрии закупают средства защиты растений. Здесь в топ-3 попали фунгициды с ростостимулирующим эффектом «Метабактерин» и «Псевдобактерин-2» от российских поставщиков ООО «Алтайская биотехнологическая компания» и ООО «ВЕКТОРАГРО» соответственно, а также средство, ускоряющее проникновение защитных препаратов в растения, «СуперСтик, Ж (ПАВ)» от ООО «Центр Аграрных Решений».

Самыми популярными удобрениями на В2В-маркетплейсе РСХБ стали «Чудозем 1 с бором», «Вермикс/BioHumix» и «Ультрамаг Комби для Зерновых». Все средства отечественного производства.

Техника

В экосистеме Свое Фермерство представлено более 10 000 единиц сельскохозяйственной техники. При этом в период посевной наибольшей популярностью пользуются тракторы, а также навесное оборудование к ним. В топ-3 запросов фермеров вошли «Беларус «МТЗ- 82.1», минитрактор «Уралец-220Б» и «Кировец К-742М Стандарт». Кроме того, активно ищут фермеры почвообрабатывающую технику и посевные машины. Их выбор на маркетплейсе Свое Фермерство превышает 3 000 единиц.

Согласно статистике маркетплейса подавляющее большинство фермеров оформляют сельхозтехнику, а также другие дорогостоящие товары в кредит. Удобный функционал маркетплейса Свое Фермерство позволяет отправить заявку на кредит прямо из карточки понравившегося товара. Там же содержится информация о ежемесячном платеже по кредиту на основании данных предварительного расчета. Пользователям экосистемы Свое Фермерство доступно кредитование по льготным ставкам, а действующие партнерские программы РСХБ с ведущими отечественными производителями сельхозтехники позволяют получить дополнительную скидку в размере 4-5%, к числу таких поставщиков относятся, например, ЗАО «ПК «Ярославич», ООО «Воронежсельмаш», ООО «КЗ «Ростсельмаш» и другие, а на продукцию АО «Петербургский тракторный завод» скидка в рамках партнерской программы может достигать 10%.

Животноводство

Начало весны – период повышенного спроса и на животных и товары для животноводства. Наиболее высокий интерес в разделе «Животноводство» традиционно приходится на крупный рогатый скот. В основном фермеры ищут животных пород, не требующих специальных условий содержания, а также биоматериал от отечественных поставщиков. На маркетплейсе Свое Фермерство аграриям доступно более 1 000 предложений о продаже животных. На третьем месте по запросам в этом разделе ветеринарные препараты. Чаще других ищут «Лигфол» и «Фоллимаг» от поставщика ООО «ПРОК РИТЕЙЛ» и «Амоксипрем» от ООО «ТД-ВИК».

«АПК – отрасль, аккумулирующая самые разные ресурсы, интеллектуальные, цифровые и трудовые. Российские селекционеры, производители, поставщики и фермеры с большим энтузиазмом развивают сельское хозяйство. А для удобного доступа ко всем товарам и сервисам, имеющимся на рынке, мы создали экосистему Свое Фермерство, которая позволяет представителям агросектора находить поставщиков и расширять свое дело», – отметила директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

Экосистема Свое Фермерство от Россельхозбанка объединяет цифровые решения и сервисы, которые позволят небольшим фермерским хозяйствам без дополнительных затрат автоматизировать решение каждодневных задач и сосредоточиться на росте бизнеса. За 2021 год число пользователей B2B-платформы РСХБ Свое Фермерство выросло в 10 раз, до 1 млн человек, также в 10 раз до 1 млн увеличилось количество представленных товаров на аграрном маркетплейсе в рамках экосистемы. Важными вехами стали выход на платформу почти всех отечественных производителей сельхозтехники и запуск 10 новых цифровых агросервисов для АПК.