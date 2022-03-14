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ИТ-компании Иркутской области смогут воспользоваться новыми государственными мерами поддержки

Среди мер поддержки – освобождение от налога на прибыль, сообщили SIA.RU в администрации области.

Сегодня в Приангарье насчитывается около 250 ИТ-компаний. В 2021 году гранты и субсидии по различным госпрограммам получили восемь организаций региона, в 2022 году на аналогичные виды поддержки претендуют 15 компаний.

К мерам поддержки ИТ-отрасли сегодня относится возможность уплачивать страховые взносы, применяя пониженные тарифы (6% на обязательное пенсионное страхование, 1,5% на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 0,1% на обязательное медицинское страхование).

Также это возможность уплачивать налог на прибыль, применяя льготную ставку - 3% в федеральный бюджет, 0% в бюджет субъекта РФ. Чтобы воспользоваться данными мерами, необходимо соблюсти условия, связанные с долей доходов от ИТ-деятельности и численностью работников.

В дополнение российские ИТ-компании могут в упрощенном порядке привлекать к трудовой деятельности высококвалифицированных специалистов из числа иностранных граждан.

С более подробной информацией можно ознакомиться по ссылке.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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