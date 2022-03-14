Банк России увеличит время расчета официального курса доллара

Официальный курс доллара будет устанавливаться на основе данных Московской Биржи о средневзвешенном курсе к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 16:30 по московскому времени, сообщил Банк России в своем Телеграм канале.

Ранее период расчета составлял 10:00 – 11:30 мск. Расширение временного диапазона расчета курса позволит учесть большее количество сделок в течение дня.

Проект соответствующего Указания направлен на регистрацию в Минюст, документ вступит в силу со дня публикации.

Кроме того, официальный курс евро к рублю будет устанавливаться так же, как и официальные курсы других иностранных валют по отношению к рублю.