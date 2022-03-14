Действие семейной ипотеки могут расширить в России

В частности, предлагается снижение процентной ставки НДФЛ для стройкомпаний, введение моратория на штрафы за просрочку исполнения контрактных обязательств, рассказал «Известиям» первый зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ, член ЛДПР Владимир Кошелев.

– Кроме того, мы предлагаем продлить действие пониженных ставок страховых взносов (сейчас снижены с 30 до 15%. – «Известия») для субъектов МСП на 2022 год. А также распространить их на крупных производителей, – уточнил парламентарий.

Также предлагается создать цифровую платформу для мониторинга спроса и предложения на стройматериалы, добавил Владимир Кошелев.

Для застройщиков в текущих экономических реалиях эта мера позволит сохранить спрос, так как семейная ипотека пользуется популярностью у молодых покупателей, подчеркнула директор по продукту «Сити-XXI век» Мария Могилевцева-Головина.

– Значительное повышение спроса можно ожидать при условии субсидирования данной программы на государственном уровне, особенно в условиях волатильности рынка и желания людей сохранить рублевые накопления, – добавила она.

Как писали «Известия», спрос на первичное жилье с 5 марта упал на 15%, на вторичное – на 12%.