Спрос на элитную недвижимость в Москве вырос впервые за 3 месяца

По данным экспертов компании Skolkovo Realty, в феврале 2022 года покупательский интерес к дорогим объектам недвижимости вырос более чем на 9%.

Февраль принёс рост спроса на элитную недвижимость Москвы. Это произошло впервые за три месяца. Так, во втором месяце 2022 года покупательский интерес к премиальным объектам вырос на 9,19% относительно января текущего года.

При этом в феврале 2022 года количество покупательских запросов далеко от пиковых значений прошлого года. Так, по сравнению с февралём 2021 года спрос снизился более чем в 1,5 раза (-56,72%). Также снижение в феврале текущего года отмечается относительно февраля 2020 года на 6,39%.

В марте 2022 года на первичном и вторичном рынках Москвы экспонируется 80,1 тыс. объектов недвижимости. Это на 10,12% ниже, чем в декабре 2021 года. При этом количество объектов стоимостью выше 300 млн рублей, наоборот, выросло на 40,13%, с 1029 до 1442 лотов. Сейчас доля таких ультра-дорогих объектов выросла до отметки в 1,8% от общего числа предложений.

Сегодня на первичном рынке Москвы доля ультра-дорогих объектов стоимостью дороже 300 млн рублей составляет 0,44% или 190 объектов. Объём предложения с декабря прошлого года вырос на 15,85% (+26 объектов).

На вторичном рынке доля ультра-дорогих объектов сейчас составляет 3,37% или 1251 лот. За два месяца количество жилья в этом сегменте выросло на 44,62% или на 386 объектов.