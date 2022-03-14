Новости

Резиденты смогут зачислять валюту на свои счета в иностранных банках для финансирования текущей деятельности

Об этом заявили в Минфине РФ.

Для обеспечения финансовой стабильности Российской Федерации приняты следующие решения: 

  • Резиденты смогут переводить средства в иностранной валюте на свои счета, открытые в иностранных банках. Объем перечисления не должен превышать объема финансирования за предыдущий год; 
  • Разрешено зачислять на счета граждан в иностранных банках валюту, полученную от нерезидентов в виде заработной платы, арендной платы, купонов и дивидендов по ценным бумагам и иных процентных платежей; 
  • Граждане смогут переводить средства в валюте со своих зарубежных счетов, открытых в иностранных банках до 1 марта 2022 года, на свои другие зарубежные счета, информация о которых раскрыта российским налоговым органам.

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе 2022
En+ Group не планирует отказывается от проектов модернизации и других инвестиционных проектов в свете новых экономических вызовов
«Кризис не первый, но, возможно, самый жёсткий»
«Нас уже ничего напугать не может». Бизнес – о кризисе 2022
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании