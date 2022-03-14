Резиденты смогут зачислять валюту на свои счета в иностранных банках для финансирования текущей деятельности

Об этом заявили в Минфине РФ.
Для обеспечения финансовой стабильности Российской Федерации приняты следующие решения:
- Резиденты смогут переводить средства в иностранной валюте на свои счета, открытые в иностранных банках. Объем перечисления не должен превышать объема финансирования за предыдущий год;
- Разрешено зачислять на счета граждан в иностранных банках валюту, полученную от нерезидентов в виде заработной платы, арендной платы, купонов и дивидендов по ценным бумагам и иных процентных платежей;
- Граждане смогут переводить средства в валюте со своих зарубежных счетов, открытых в иностранных банках до 1 марта 2022 года, на свои другие зарубежные счета, информация о которых раскрыта российским налоговым органам.