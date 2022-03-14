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Сбой произошел в работе Wildberries

По информации сервиса, в 9:19 мск число жалоб достигало 8 799, сообщает ТАСС.

Отмечается, что 49% сообщивших о перебоях заявили о проблемах с доступом в приложение, у 40% есть трудности с отслеживанием заказа, у 11% есть сложности с веб-сайтом. Наиболее активно, по данным сервиса, о неполадках сообщали пользователи в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

«В настоящий момент отмечаются ошибки в работе сервисов Wildberries, ведутся работы по их устранению», – сообщил представитель пресс-службы компании.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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