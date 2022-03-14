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Банк «Открытие» запускает акцию по льготному расчетно-кассовому обслуживанию малого и среднего бизнеса

В рамках акции предприниматели получат полгода бесплатного расчетно-кассового обслуживания на самом популярном тарифном плане банка – «Свой бизнес», и повышенный процент на остаток, сообщили SIA.RU в банке.

Участвовать в акции смогут юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, занимающиеся частной практикой. Подключить льготные условия можно при открытии расчетного счета в рамках пакета услуг «Свой бизнес» в период действия акции – с 14 марта по 30 апреля 2022 года включительно.

В рамках пакета «Свой бизнес» клиентам «Открытия» доступны бесплатные переводы физическим лицам на сумму до 150 тысяч рублей в месяц, бесплатные переводы до 200 тысяч рублей в месяц внутри банка и снятие наличных через бизнес-карту с комиссией от 1,3%. Также они получают 30 бесплатных внешних платежей.

Повышенный процент – 15% годовых – на среднемесячный остаток по этому продукту будет начисляться на сумму от 50 тысяч рублей.

Подробнее об условиях акции можно узнать на сайте банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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