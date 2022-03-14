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Кобзев о ситуации: Не надо паниковать. Выход есть!

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев предложил не паниковать в свете введения различных санкций. И региональные, и федеральные власти работают без выходных, чтобы не дать потонуть бизнесу, выполнить показатели нацпроектов и не «вылететь» из графиков строек.

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По его словам, в ближайшие дни будет опубликован список региональных мер поддержки малого и среднего бизнеса.  Власти зарезервировали около 1 млрд рублей на неотложные нужды. В Заксобрание области уже направили несколько важных законопроектов, направленных на упрощение процедур по земле.

Он уверен, что выходит из ситуации есть и поделился профессиональным советом из жизни спасателя.

– Который день читаю посты в телеграмм-каналах. Половина из них точно направлена на создание паники. «Все пропало», «Мы все умрем», «Выхода нет», «Строить больше не будем, а в магазинах ничего нет»... Знаете, в МЧС учат важному профессиональному навыку: в любом здании нужно осмотреться, чтобы понять, есть ли выходы и как будет проходить эвакуация. Так вот сегодня я и мои коллеги вполне себе понимаем, что выходы есть! – сообщил он в Телеграм.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Бизнес о кризисе 2022
Кобзев о ситуации: Не надо паниковать. Выход есть!
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«Кризис не первый, но, возможно, самый жёсткий»
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