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Туристический потенциал Иркутска презентовали на двух международных выставках

Делегация города Иркутска представляет туристические возможности столицы Приангарья на двух международных выставках – «Интурмаркет» и MITT-2022.

– Развитие туристической сферы – одно из приоритетных и перспективных направлений нашей работы. Для этого в Иркутске есть необходимый потенциал. По данному вопросу уже ведется комплексная работа в тесной связке с Правительством региона. Наша цель – чтобы в конечном итоге за Иркутском прочно закрепился статус современного областного центра, повысилась его узнаваемость на всероссийском и международном уровне, – подчеркнул мэр Иркутска Руслан Болотов.

По словам советника мэра города Иркутска Инги Корочкиной, участникам туристического рынка была оказана поддержка, чтобы они могли достойно представить Иркутск на международном уровне. Для этого был составлен каталог «Байкал начинается с Иркутска».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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