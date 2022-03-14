Власти Иркутска прокомментировали сложности оплаты проезда в городском транспорте

Пассажиры общественного муниципального транспорта Иркутска столкнулись с трудностями при оплате проезда посредством смартфонов с использованием сервисов ApplePay, GooglePay, SamsungPay. Это связано с тем, что международные платежные системы Visa и MasterCard приняли решение ограничить работу в России. В настоящее время оплатить поездку в троллейбусе, автобусе или трамвае возможно картами МИР или наличными средствами. Действуют карты банков, выпущенные на территории России. Об этом рассказала председатель комитета по экономике и стратегическому планированию администрации Иркутска Татьяна Макарычева.

– Водители общественного транспорта регистрируют сбои в работе платежного оборудования. В связи со сложившейся ситуацией просим иркутян заранее позаботиться об оплате проезда: приготовить наличные средства или, во избежание сбоев и ошибок, совершать оплату картой МИР. Стоимость поездки в городском муниципальном транспорте по-прежнему составляет 15 рублей. Действует оплата по социальной карте, – прокомментировала Татьяна Макарычева.

Как пояснили в Байкальском банке Сбербанка России, вступили в действие ограничения, касающиеся сервисов токенизации карт Visa и MasterCard в кошельках ApplePay, GooglePay, SamsungPay, Garmin Pay и SberPay (Android NFC). Электронные кошельки на картах МИР продолжают свою работу.