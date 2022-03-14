Ключевую ставку могут повысить до 25%

Заседание Банка России состоится 18 марта. Несмотря на то, что 28 февраля ЦБ уже внепланово поднял ставку до 20%, некоторые участники рынка полагают, что возможно повышение еще на 5 п.п. до 25% из-за роста инфляции.

Константин Святный, главный управляющий портфелем УК «Атон-менеджмент» считает, что на ближайшем заседании ставка останется на прежнем уровне, но не исключил повышения её в дальнейшем.

– Влияние ставки остаётся определяющим на денежном рынке. Сегодня на ставку влияют, если без геополитики, инфляция и необходимость погасить панику на валютном рынке. Причём первый фактор – долгосрочный, а второй – краткосрочный и практически себя исчерпал. На ближайшем заседании ставка останется на прежнем уровне – 20%. Основная цель повышения ставки до 20% - погасить панику на валютном рынке. Прогнозировать ее динамику сейчас практически невозможно, но допускаю, что она может быть повышена в ближайшей перспективе в случае значительного роста инфляции, – отмечает эксперт “Атона”.