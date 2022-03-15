En+ Group приостанавливает выпуск «зеленых» сертификатов

Компания En+ Group сообщила о приостановке деятельности на рынке I-REC сертификатов. Это связано с прекращением работы в России международной платформы I-REC для сертификации зеленой выработки с ВИЭ.

Тем не менее En+ Group подтверждает свою приверженность ESG–принципам. Компания планирует продолжать работу над выпуском «зеленых» сертификатов в случае создания национальной системы сертификации, а также после возобновления работы I-REC в России.

Напомним, что En+ Group являлась крупнейшим участником российского рынка «зеленых» сертификатов. Всего было выпущено более 1,7 миллионов международных сертификатов возобновляемой энергии (International Renewable Energy Certificate Standard, I-REC), соответствующих объемам произведенной Красноярской ГЭС (АО «ЕвроСибЭнерго») и Абаканской СЭС (ООО «Абаканская СЭС») электроэнергии. Сейчас компания находится в активном диалоге с клиентами и гарантирует им исполнение всех контрактных обязательств.