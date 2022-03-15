Олимпийская чемпионка Елена Вяльбе наградила победителей соревнований «На Лыжи!» в Иркутской области

Трёхкратная олимпийская чемпионка, президент Федерации лыжных гонок России, Елена Вяльбе наградила победителей и призеров межрегиональных соревнований в Иркутской области. Они прошли на обновленном лыжно-биатлонном комплексе «Ангарский». Также легендарная лыжница провела традиционную встречу с тренерами и юными спортсменами.

Старты проводились 7-13 марта в рамках проекта «На Лыжи!» – инициативы компании En+ Group, направленной на популяризацию лыжного спорта в России. Комплекс «Ангарский», где проводится мероприятие, был модернизирован En+ Group в 2018 году. Инициатива проекта «На лыжи!» принадлежит основателю компании Олег Дерипаска, который является активным поклонником этого вида спорта.

Расходы на обновление инфраструктуры составили 26,5 млн рублей. В ходе модернизации была создана единственная в Иркутской области лыжероллерная освещенная трасса, сформированы условия для соревнований по летнему биатлону. В результате обновления общая протяженность трасс «Ангарского» достигла 20 км.

Первенство «На лыжи!» проводится в три этапа. Первый этап – старты городского и районного значения. Второй – проведение мероприятий регионального уровня. Третий – межрегиональный финал, по итогам которого вручаются призы от компании En+ Group. В Ангарск приехали 130 юношей и девушек младшего и среднего возраста из десяти регионов России, в том числе из Иркутской и Кемеровской областей, Красноярского края и Республики Хакасия. Юные лыжники состязались в индивидуальных гонках свободным и классическим стилями, классическом спринте и эстафетах.

Елена Вяльбе отметила:

«Соревнования прошли на самом высоком уровне, на великолепно подготовленных трассах. Здесь отличный комплекс, где можно проводить соревнования уровня федерального округа, есть все условия для тренировок, в том числе и летом. Я с огромным удовольствием каждый год приезжаю на финал первенства, вижу одних и тех же детей на пьедестале: ещё пару лет и они появятся у нас в юниорской команде. То, что сюда приехали представители десяти регионов, замечательно, открытый статус финала позволяет им принять участие в проекте. Это очень важно для развития лыжных гонок. Хочу выразить огромную благодарность компании En+ Group, без которой не было бы такого уникального проекта».

Вера Курочкина, заместитель генерального директора En+ Group:

«С каждым годом межрегиональные соревнования на призы компаний En+ Group становятся все популярнее. Количество команд постоянно растёт. Мы видим, что проект «На Лыжи!» помогает развивать лыжный спорт в России, его участники успешно выступают на всероссийских и международных стартах».