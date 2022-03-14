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Bloomberg: Новая вспышка COVID-19 в Китае угрожает половине экономики страны 

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Власти Китая из-за вспышки COVID-19 в воскресенье минимум на неделю закрыли Шэньчжэнь с населением в 17.5 млн человек. С понедельника объявлен локдаун в провинции Дзилинь, на которых приходится около 11% общего годового объема производства авто в Китае, сообщает Bloomberg.

Если локдауны будут продлены, а другие провинции последуют по пути Шеньчжэня, это существенно повлияет на экономику Китая.

Аналитики банка Nomura Holdings прогнозирует, что рост ВВП в 2022 году составит 4.3%, что значительно ниже консенсуса 5.2%.

По данным экономистов Australia & New Zealand Banking Group Ltd., по мере роста случаев заболевания в стране вспышка коронавируса затронет половину населения Китая.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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