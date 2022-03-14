Роснефть возобновляет buyback

Совет директоров Роснефти принял решение о возобновлении программы выкупа на открытом рынке акций и ГДР компании и продлении сроков ее реализации до 31 декабря 2023 г. Объемы и другие параметры игнифсл байбэк при этом остаются без изменений, сообщается в пресс-релизе.

По мнению аналитиков БКС Инвестиции, покупка акций на открытом рынке свидетельствует об уверенности Роснефти и ее менеджмента в дальнейшем стабильном развитии компании.

– Байбэк – позитивный фактор для акций, который сможет поддержать котировки после возобновления торгов на Московской бирже, – отмечают эксперты.



Изначально программа выкупа предполагала сумму в $2 млрд или лимит общего количества бумаг в размере 340 млн шт. По объему она не была реализована даже на четверть и в рамках плана завершилась 31 декабря 2021 г. Сейчас этот период продлили, так что возможно возобновление покупок.