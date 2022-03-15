ЦБ прокомментировал приостановку торгов акциями

Открытие торгов на бирже может привести к эмоциональным действиям инвесторов и, как следствие, к неоправданным потерям, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Банка России.

– Регулятор откроет рынки тогда, как только ситуация позволит это сделать, – заявили в ЦБ

Напомним, что торги на Мосбирже в секции фондового рынка принято решение не проводить на этой неделе, с 14 по 18 марта. В целом торги не проводятся уже почти три недели с 28 февраля.

Аналитики, рассуждая о возможном открытии и сравнивая цены на российские активы на зарубежных площадках, предполагают, что котировки акций могут упасть до 50%.

Управляющий директор по коммуникациями Московской биржи Андрей Брагинский пояснил, что площадка технически готова к запуску торгов на фондовом рынке.

– Мы понимаем, что многие участники рынка и инвесторы хотят торговать. Но продолжение паузы дает возможность решить вопросы, которые важны для стабильности финансовой системы и которые биржа активно обсуждает с регулятором, банками и брокерами. Это прежде всего завершение расчетов по биржевым и внебиржевым сделкам резидентов и нерезидентов, которые были совершены до приостановки, прояснение вопросов по счетам С (открываются профессиональными участниками рынка для нерезидентов) и ситуации по расчетам и выплатам со стороны международных депозитариев, – пояснил Брагинский.

В Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) считают, что «нужно определиться с ролью покупателя, в первую очередь за счет средств, выделенных государством, на рынках разных финансовых инструментов». Речь идет о размещении средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в размере 1 трлн руб. в акциях и облигациях. Для открытия рынка акций желательны предварительное открытие рынка ОФЗ и начало выкупа суверенных евробондов, полагает глава НАУФОР Алексей Тимофеев.