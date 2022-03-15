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Минпромторг предложил отвязать внутренние цены на металлы и сырье от курса доллара

Минпромторг предлагает отвязать цены на металлы и сырье для их производства на внутреннем рынке от курса доллара США и временно установить максимально допустимые цены на отдельные виды минерально-сырьевых ресурсов на внутреннем рынке, чтобы обеспечить бесперебойную работу промышленности, сообщает Интерфакс.

В министерстве считают, что это поможет не допустить ажиотажного роста цен на сами ресурсы, а также на конечную продукцию на внутреннем рынке. Кроме того, это поможет сохранить темпы реализации инвестиционных проектов и строительства объектов федерального и регионального значения.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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