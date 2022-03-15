Альфа-Банк начнет продавать китайские юани с 15 марта

Альфа-Банк начнет продажу китайских юаней в мобильном приложении Альфа-Инвестиции по биржевому курсу.

– Юань покупать на бирже сейчас выгоднее, чем доллары и евро, – поясняют в банке. – На китайскую валюту не распространяется обязательная комиссия в 12%, которую ввёл Центральный банк. При этом курс юаня следует за долларом — если доллар укрепляется по отношению к рублю, то и китайская валюта тоже.

Биржевой курс намного лучше, чем в обменниках, подчеркнули в банке.