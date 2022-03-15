Минфин: Россия выполнит свои обязательства по государственным облигациям в полном объеме

Для исполнения государственных долговых обязательств по еврооблигациям Минфин будет давать платежные поручения банкам-агентам для осуществления выплат в валюте и в сроки, предусмотренные соответствующей эмиссионной документацией. Возможность перечисления средств будет зависеть от санкционных ограничений в отношении правительства и Банка России.

Если иностранный банк-корреспондент не исполнит платежное поручение, оно будет отозвано. Исполнение обязательств в таком случае осуществляется в следующем порядке:

Оплата по еврооблигациям будет проводиться в рублях по курсу ЦБ на день платежа.

В зависимости от того, где хранится сертификат выпуска еврооблигаций, Национальный кредитный депозитарий будет самостоятельно рассчитываться с кредиторами либо переводить средства на обычные счета лиц и счета иностранных кредитных организаций.

– У нас есть необходимый объем средств для обслуживания наших обязательств, – подчеркнул министр финансов Антон Силуанов.

Об исполнении своих обязательств банками-агентами по условиям эмиссий еврооблигаций Минфин будет информировать дополнительно.