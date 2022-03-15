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«Мирное соглашение с Россией может быть достигнуто в течение недели», – Арестович

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Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович считает, что мирное соглашение между Россией и Украиной может быть достигнуто самое ранее – в течение одной-двух недель, самое позднее – в мае, передает РИА Новости.

«Я думаю, что не позднее мая, начала мая мы, скорее всего, должны выйти на мирное соглашение, а может быть, и гораздо быстрее. Посмотрим, я беру самый крайний срок. Сейчас вилка, сейчас или в течение недели-двух быстро будет мирное соглашение с отводом войск, со всем остальным... или в ближайшее время договоримся – неделя, две или тогда уже до конца мая после еще одного раунда, попытки повоевать», – сказал Арестович в эфире на YouTube-канале журналиста Марка Фейгина.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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