Экспорт зерна и сахара из России запретило правительство

Ограничения по зерну будут действовать до 30 июня, а по сахару – до 31 августа 2022 года, сообщает РБК.

Правительство России вводит временный запрет на экспорт зерновых в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также на вывоз белого сахара и тростникового сахара-сырца за рубеж. Соответствующие постановления подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

«[Это решение] принято для защиты внутреннего продовольственного рынка в условиях внешних ограничений», – говорится в сообщении.

Запрет на экспорт зерна будет действовать до 30 июня, а ограничение на вывоз сахара – до 31 августа этого года. Запрет по зерновым распространяется на пшеницу и меслин, рожь, ячмень и кукурузу.

Для вывоза сахара и зерна предусмотрен ряд исключений. Поставки за пределы России будут возможны в том числе для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок.