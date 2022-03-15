En+ Group начинает ежегодный прием заявок по проекту «Лаборатория энергетики»

Компания En+ Group объявляет о начале ежегодного приема заявок конкурса инновационных проектов «Лаборатория энергетики». Цель программы – вовлечение талантливой молодёжи в решение актуальных задач в сфере энергетики, поиск и внедрение перспективных технологических идей на предприятиях En+ Group. Участниками конкурса могут стать студенты высших и средне специальных образовательных заведений любого региона страны, а также их научные руководители. Победители получат гранты в размере до 200 тысяч рублей для воплощения заявленных инициатив. Наиболее активные конкурсанты будут приглашены на стажировку в компанию с дальнейшей возможностью трудоустройства в энергохолдинг.

В этом году руководители ключевых предприятий En+ Group подготовили 43 задания. Многие из них связаны не только с энергетикой, но и горным делом, мехатроникой, робототехникой, материаловедением, информационным обеспечением. Например, командам предстоит найти эффективный способ преобразования низкопотенциальной энергии на ТЭЦ, сократить трудозатраты при демонтаже ротора гидрогенератора, разработать методику построения 3D модели по массиву фотографий объекта, внедрить новые инструменты для повышения конкурентоспособности и корпоративной культуры компании.

Программа работает в формате акселератора. На протяжении нескольких месяцев эксперты и ученые консультируют студенческие команды, проводят экскурсии на объекты энергетики. Обучение студентов и их наставников проходит на основе лучших мировых практик. Для отдаленных регионов предусмотрены видео-интенсивы, онлайн-работа с менторами. Подать заявки можно на сайте Лаборатории энергетики.

Лаборатория энергетики проводится с 2018 года. За это время в нем приняли участие 439 студентов из 16 вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Иркутска, Братска, Воронежа, Петрозаводска, Миасса и других городов. «Лаборатория энергетики» - один из многих проектов En+ Group, направленных на развитие специалистов. В прошлом году более 500 сотрудников холдинга получили новые знания по проекту «Моя карьера 2.0». В Иркутске и Братске функционируют корпоративные учебно-исследовательские центры. Для укрепления кадрового звена в области цифровых технологий на базе ИРНИТУ создана «Академия IT».

Приоритет всестороннего развития молодых специалистов определил основатель компании En+ Group Олег Дерипаска. При его участии созданы и теперь успешно применяются образовательные программы, позволяющие выпускникам и сотрудникам раскрывать свой потенциал. Получая интересную работу, комплекс социальных гарантий и достойную заработную плату, они остаются в родном регионе и укрепляют его экономику.