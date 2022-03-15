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Почти 200 фальшивок обнаружили сотрудники банков Приангарья в 2021 году

В 2021 году работники банков Иркутской области выявили 198 фальшивых банкнот, на сумму почти 900 тыс. рублей. Это немного больше, чем в 2020 году. Самой распространенной среди выявленных банкнот, как и годом ранее, стала фальшивка, имитирующая 5000 рублей образца 1997 года, сообщили SIA.RU в пресс-службе отделения Иркутского Сибирского ГУ Банка России.

В банковском секторе Сибирского федерального округа в 2021 году выявили 1190 поддельных банкнот. По сравнению с 2020 годом этот показатель не изменился. По-прежнему основную долю подделок составляют номиналы 5000 рублей – 82% и 1000 рублей – 12,5% от всех выявленных фальшивых банкнот. Наименьшее количество подделок в Сибири обнаружили в Республике Алтай – 9 шт. Наибольшее – в банковском секторе Новосибирской области – 204 шт.

В зоне риска получить поддельную банкноту чаще находятся владельцы мелких торговых точек, где злоумышленники обычно сбывают фальшивки. О том, что в выручке оказались подделки, выясняется уже после инкассации денег в банк. Фальшивки изымает из обращения полиция. При этом предприниматели несут потери, поскольку ущерб не возмещается.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


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