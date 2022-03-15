Интерес россиян к сейфовым ячейкам в банках вырос

В них россияне размещают ценности, золото и снятые с вкладов деньги, допускают банкиры, сообщает РБК.

После начала военного конфликта на Украине и новой волны западных санкций, распространившихся в том числе на резервы ЦБ, клиенты российских банков стали активнее интересоваться арендой сейфовых ячеек. По оценкам некоторых участников рынка, в период с 24 февраля по 10 марта спрос на такую услугу вырос в разы, а занятость ячеек у некоторых приблизилась к предельной.

«Спрос клиентов на аренду индивидуальных банковских сейфов в марте вырос примерно в два раза по сравнению со средним ежедневным значением февраля», – сообщил представитель банка «Открытие». Он уточнил, что чаще всего клиенты арендуют ячейку на один год.

«С конца февраля мы видим рост интереса клиентов к этой услуге: количество новых договоров увеличилось в десять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – заметил представитель Промсвязьбанка. Он добавил, что спрос на ячейки в основном предъявляют клиенты сегмента премиум и private banking, а самый востребованный сейчас срок аренды – один год. «По нашей оценке, спрос на аренду банковских сейфов будет расти. В период высокой волатильности рынка клиенты, в особенности состоятельные, предпочитают максимально консервативный подход к сохранению сбережений и ценностей», – указал представитель ПСБ.