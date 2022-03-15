Аграрии Приангарья в течение первого квартала этого года получат 1,2 млрд рублей из областного бюджета на развитие сельхозпроизводства

Министерство сельского хозяйства Иркутской области ведет прием заявок от сельскохозтоваропроизводителей Иркутской области по 16 направлениям поддержки в растениеводстве и животноводстве, рассказали SIA.RU в администрации области.

С начала года аграриям уже выплачено 407 миллионов рублей. Это на 36% больше, чем на аналогичную дату 2021 года.

«Сегодня важно качественно и в срок провести посевную кампанию и Правительство Иркутской области готово к выплате субсидии в полном объеме на стимулирование прироста производства сельскохозяйственных культур и поддержать аграриев. На данный момент на компенсацию затрат на уплату лизинговых платежей на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, используемого в отраслях сельского хозяйства, уже направлено 255,3 млн рублей», – отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Как пояснил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков, в марте запланировано выплатить 961 млн рублей на возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур, возмещение затрат при производстве овощей в защищенном грунте, поддержку племенного животноводства, на обеспечение прироста производства молока, на производство и реализацию на убой в живой массе крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей и индейки, на обеспечение прироста маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, на закуп молока и мяса у населения, на приобретение техники и оборудования для оказания услуг членам сельскохозяйственных потребительских кооперативов, на возмещение затрат за консультационные услуги, на единовременную выплату на обустройство молодым специалистам.