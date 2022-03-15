Треть россиян изменили свои сберегательные стратегии

Согласно данным аналитического центра НАФИ, для россиян, которые стараются так или иначе сберегать часть своих средств, выросла с 68% до 81%.

Существуют три основных способа распоряжения средствами:

сначала отложить часть дохода, а затем потратить оставшиеся деньги на текущие нужды;

сначала потратиться на повседневные нужды, а остаток средств отложить «про запас»;

потратить весь доход, ничего не сберегая на будущее.

Изменения коснулись всех основных стратегий распоряжения финансами. Доля россиян, старающихся при получении дохода сначала откладывать часть средств, а остаток тратить на текущие потребности, после изменения социально-экономической ситуации выросла на 6 п.п. с 23% до 29%.

Выросла и доля тех, кто сначала расходует часть полученных средств на удовлетворение текущих нужд, а остаток пытается сберегать (рост на 7 п.п. с 45% до 52%). Эта стратегия по-прежнему лидирует, и несмотря на то, что ее нельзя назвать финансово грамотной, у ее приверженцев по меньшей мере существует установка на формирование накоплений.

Доля россиян, которые считают, что не нужно откладывать часть дохода и делать какие-либо сбережения, сократилась на 14 п.п. с 30% до 16%.

Наиболее рациональное поведение с точки зрения управления личными финансами демонстрируют граждане в возрасте 25-44 лет – в этой возрастной группе наблюдается выраженная смена сберегательной стратегии в сторону формирования ежемесячных накоплений.

«На протяжении десятилетия систематических замеров финансового поведения россиян, мы видим устойчивый тренд на увеличение доли граждан, которые делают ежемесячные сбережения. Нынешняя социально-экономическая ситуация стала своего рода проверкой на прочность выработанных практик управления личными финансами. Для большинства граждан текущее состояние неопределённости лишь укрепило или ускорило переход к практике рационального сберегательного поведения. В то же время часть россиян склонны продолжать тратить средства, не учитывая необходимость откладывать деньги и закрывая имеющиеся потребности, в том числе запасаясь товарами, которые потенциально могут быть дефицитными. Подобные траты часто могут носить импульсивный и нерациональный характер, учитывая воздействие общего негативного новостного фона, а также данных из непроверенных, недостоверных источников», – говорит Ирина Гильдебрандт, директор направления социально-экономических исследований Аналитического центра НАФИ.