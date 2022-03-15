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Банк УРАЛСИБ сообщил об отмене комиссии за выдачу наличной валюты физическим лицам со счетов и вкладов

В соответствии с Пресс-релизом Центрального банка России от 11.03.2022 года Банк Уралсиб с 14 марта до 9 сентября 2022 года не удерживает комиссию за выдачу наличных денежных средств в иностранной валюте со счетов и вкладов клиентов - физических лиц.

Для возврата комиссии за выдачу наличной валюты после 9 марта 2022 года, Банк Уралсиб предлагает оформить заявление на сайте Банка в разделе «Связаться с нами» - «Направить претензию в банк» либо обратиться в офис Банка Уралсиб.

На основании заявления комиссия будет возвращена в течение 3-х рабочих дней на банковский счет, с которого она была удержана.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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