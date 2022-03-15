Примсоцбанк опубликовал ответы на частые вопросы про вклады и снятие денег

Вклады и снятие денег

· Где можно посмотреть актуальные ставки по вкладам?

Информация о вкладах обновляется на нашем сайте. Весь перечень можно посмотреть в разделе "Вклады"

· На каких условиях можно снять наличную валюту со вкладов?

Если денежные средства были внесены на счет/вклад до 00:00 09.03.2022, то снять средства до 10 000 долларов США можно без комиссии.

В остальных случаях комиссия взимается согласно тарифам банка и составит 10% от суммы в случае если денежные средства находились на счете менее 1 календарного месяца.

· Закрываю вклад, как заказать денежные средства заранее?

Заказать денежные средства можно двумя способами:

- позвонить в контакт-центр по номеру: 8 800 350 42 02

- обратиться в любой офис банка

Получение карты UnionPay

· Когда можно будет получить карту UnionPay по заявке?

В связи с повышенным спросом все заявки на карты системы UnionPay собираются в лист ожидания. Как только банк получит заготовки карт мы свяжемся со всеми, кто оформил заявку.

Заявку на карту UnionPay можно подать в приложении «Примсоц Л@йн»:

1) Зайти в приложение и перейти в меню (слева вверху)

2) Выбрать «Заявления, сообщения»

3) Нажать на значок «Карандаш»

4) Выбрать «Заявление на получение дебетовой карты UnionPay»

Клиентам, у которых нет приложения «Примсоц Л@йн» необходимо обратиться в офис банка на территории присутствия, открыть счет, получить доступ к приложению и сделать онлайн-заявку на карту UnionPay.

Работа приложения Примсоц Лайн и переводы по СБП

· Я не помню пароль в «Примсоц Л@йн». Что делать?

Нужно обратиться в офис банка.

· Не могу зайти в приложение «Примсоц Л@йн».

Проверьте чтобы у вас был отключен VPN и попробуйте зайти снова. Если повторно не получится зайти, обратитесь в единую справочную службу: 8 800 350 42 02

· Почему не работает система СБП?

Причин может быть несколько: технические работы, сбои в работе системы, недоступность получателя средств, локальная проблема у пользователя

· Какое название вашего Банка в СБП?

В приложениях других банков вы можете найти наш банк по наименованию «СКБ Примсоцбанк»

· Где находится иконка СБП в «Примсоц Л@йн»?

Иконка СБП находится в разделе «Платежи и переводы». Чтобы было проще найти нажмите на надпись «Все» справа.

· Почему я не могу перевести деньги по СБП в Сбербанк?

Получателю перевода необходимо выполнить настройку возможности приема платежей по СБП в профиле приложения Сбера.

· Почему мне не пришли деньги по СБП

Необходимо разбираться в каждом конкретном случае. Можно обратиться в контакт-центр или написать в чат в мобильном приложении «Примсоц Л@йн».