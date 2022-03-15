Первая выставка иллюстратора Анастасии Кардашовой пройдет в галерее Бронштейна с 19 марта по 5 июня

Анастасия Кардашова (псевдоним Krapiva) – молодая художница и иллюстратор из Иркутска. Она участвует в выставках и арт-фестивалях по всей России, создает обучающие программы по иллюстрации для профессиональных художников, рассказали SIA.RU в пресс-службе галереи.

В основе экспозиции – иллюстрации с текстами – авторскими сказками. Каждый текст связан с изображением и дополняет его. В проекте «Крапивные сказки» художница по-своему раскрывает древнюю традицию рассказывать истории. Все они помещены в сказочное пространство, где каждый герой или событие становятся символами. Погрузиться в сюжеты позволяют артефакты, которые создают тактильную реальность таинственного мира, например, старинный ключ, печной ухват, зеркало, украшенное ветками и камнями.

– Мы рассказываем себе истории. В них бродят диковинные звери и горят ночные костры. Они рождаются до нас и живут после нас. «Крапивные сказки» – такие же истории, рассказанные у огня, – говорит Анастасия Кардашова, – Рождённые из моего личного опыта и опыта близких мне женщин, сказки обретают тысячи голосов. Они как будто знакомые и в то же время новые.

В проекте автор размышляет о том, как найти гармонию между внешним и внутренним; как уместить в себе совершенно противоположные чувства; что зависит от самого человека, а что уже предопределено. Герои разгадывают тайны судьбы, ищут свое место в мире, живут в согласии с природой, влюбляются и мечтают.

Есть бесплатный аудиогид, с помощью которого можно прослушать более 20 авторских сказок Анастасии Кардашовой. Нужно просто отсканировать QR-коды рядом с картинами и перейти по ссылке. Истории читает актриса театра юного зрителя и театра «Новая драма» Наталия Маламуд.

Возрастное ограничение 18+. Стоимость входных билетов на выставку – 50–150 рублей. Выставка пройдет в залах галереи по адресу: г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д. 3, телефон: (3952) 75-60-30.