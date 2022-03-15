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Портрет-барельеф Валентина Распутина установили в Иркутске

Торжественная церемония состоялась в день рождения писателя, сегодня ему исполнилось бы 85 лет.

Барельеф изготовлен из полимерных материалов по фотографиям писателя. Его авторы – заслуженные художники России Аркадий и Наталия Лодяновы. За эту работу они были удостоены Премии губернатора за достижения в области культуры и искусства, сообщили SIA.RU в администрации области.

Барельеф расположен во дворе экспозиционного отдела «Музей В.Г. Распутина» Иркутского областного краеведческого музея Н.Н. Муравьева-Амурского.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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