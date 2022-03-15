Движение большегрузов в Иркутске временно ограничат

С 4 апреля 2022 года по 3 мая 2022 года в Иркутске введут временные ограничения на движение транспортных средств с грузом или без груза, с нагрузкой на ось, превышающей 6 тонн. Меры будут действовать на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, рассказали в мэрии.

Ограничения касаются следующих объектов:

ул. 2-я Батарейная на участке от путепровода через ж/д пути на станции «Батарейная» до Московского тракта;

подход к Иркутску км 1867+000 – км 1867+950;

подход к Иркутску км 1867+950 – км 1868+900;

подход к Иркутску км 1868+900 – км 1873+000;

ул. Трактовая;

Ново-Ленинская объездная автодорога с развязками;

ул. Маршала Конева на участке от границы города Иркутска до бул. Рябикова;

бул. Рябикова на участке от дома №31б до ул. Сергеева;

ул. Сергеева;

объездная дорога мкр. Первомайский – мкр. Университетский.

Меры приняты для обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности дорог. До начала введения ограничений на объектах установят информационные щиты и дорожные знаки.

Временные ограничения движения не распространяются: