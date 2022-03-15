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Движение большегрузов в Иркутске временно ограничат

С 4 апреля 2022 года по 3 мая 2022 года в Иркутске введут временные ограничения на движение транспортных средств с грузом или без груза, с нагрузкой на ось, превышающей 6 тонн. Меры будут действовать на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, рассказали в мэрии.

Ограничения касаются следующих объектов:

  • ул. 2-я Батарейная на участке от путепровода через ж/д пути на станции «Батарейная» до Московского тракта;
  • подход к Иркутску км 1867+000 – км 1867+950;
  • подход к Иркутску км 1867+950 – км 1868+900;
  • подход к Иркутску км 1868+900 – км 1873+000;
  • ул. Трактовая;
  • Ново-Ленинская объездная автодорога с развязками;
  • ул. Маршала Конева на участке от границы города Иркутска до бул. Рябикова;
  • бул. Рябикова на участке от дома №31б до ул. Сергеева;
  • ул. Сергеева;
  • объездная дорога мкр. Первомайский – мкр. Университетский.

Меры приняты для обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности дорог. До начала введения ограничений на объектах установят информационные щиты и дорожные знаки.

Временные ограничения движения не распространяются:

  • на международные перевозки грузов;
  • на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
  • на транспортные средства организаций, осуществляющих деятельность по содержанию автомобильных дорог;
  • на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
  • на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;
  • на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных средств, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, кормов, удобрений, почты и почтовых грузов.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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