Наказание за незаконный обмен валюты могут ужесточить в России

Ужесточение наказания обсудят в ближайшее время, сообщают РИА Новости.

«Очевидно, что незаконные валютные операции причиняют ущерб государству, и с этим мы мирится не будем. Что касается ужесточения ответственности за незаконные валютные операции, думаю, этот вопрос может встать в ближайшее время. Рассматривать вопрос ужесточения наказания по статье 171 УК РФ (Незаконное предпринимательство) необходимо будет исходя из того, насколько максимально негативно будет развиваться распространение незаконной предпринимательской деятельности, связанной с продажей валюты лицами, не имеющими на это лицензии», – сказала сенатор Ольга Ковитиди.

По ее словам, парламентарии должны будут максимально быстро и внимательно промониторить правоприменительную практику по этой категории дел и в случае необходимости оперативно принять решение по внесению изменений в действующее законодательство.