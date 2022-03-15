Всероссийский театральный фестиваль имени Распутина стартовал в Иркутске при поддержке ИНК

Первый всероссийский театральный фестиваль имени Валентина Распутина открылся в Иркутском академическом драматическом театре имени Охлопкова. Мероприятие пройдёт с 15 по 22 марта, спонсором выступила Иркутская нефтяная компания, рассказали SIA.RU в компании.

Фестиваль посвящен 85-летию писателя, участие примут коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Барнаула, Республики Бурятия, Красноярского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Иркутской области.

Зрителя ждут театральные постановки по произведениям Валентина Распутина и лекции, посвященные его творчеству. Также в драмтеатре открыта выставка «Живём и помним: театральные встречи с Валентином Распутиным», где можно увидеть видеоверсию спектакля «Последний срок» телеканала «Культура».

19 марта состоится финал студенческого конкурса художественного слова, а 20 марта – прямая трансляция спектакля «Прощание с Матёрой» на канале и на YouTube-станице телекомпании «АИСТ», начало в 18:30. Все лекции и трансляции будут доступны и на YouTube-канале театра.