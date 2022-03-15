Год Ангары открыли флешмобом на льду озера Байкал

Участники ледового перехода «Встреча с Байкалом» выстроились в слово АНГАРА и символ «сердце» рядом – в знак любви к реке, единственной дочери Байкала, сообщили в администрации Иркутска.

В мероприятии приняли участие около 300 человек. Среди них – студенты и преподаватели вузов и техникумов, представители науки, экологических организаций, бизнес-сообщества и волонтерских объединений. Мероприятие также поддержали сотрудники администрации города Иркутска.

Участники ледового перехода стартовали со станции «Иркутск-Пассажирский». Доехав до станции «Темная Падь», они спустились к поселку Старая Ангасолка, расположенному на Кругобайкальской железной дороге. Отсюда по льду озера все собравшиеся выдвинулись в сторону Слюдянки. Общая протяженность пешеходного маршрута составила более 15 километров.

Ледовый переход «Встреча с Байкалом» на протяжении 8 лет проходит по инициативе Иркутского областного отделения Всероссийского общества охраны природы. Проект реализуется совместно с министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области, ФГБУ «Иркутское УГМС», ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» и филиалом «Востсибрегионводхоз». Главная цель ледового перехода – экологическое и патриотическое воспитание, продвижение идей здорового образа жизни.