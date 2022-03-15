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ЦБ РФ с 15 марта приостанавливает покупку золота у банков

Банк России сообщил о приостановке покупки золота у банков на фоне роста спроса со стороны физических лиц.

– В настоящее время возрос спрос со стороны населения на покупку физического золота в слитках, обусловленный, в частности, отменой уплаты НДС при совершении этих операций. В целях создания условий для удовлетворения спроса населения Банк России приостанавливает с 15 марта 2022 года покупку золота у кредитных организаций, – говорится в сообщении регулятора.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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