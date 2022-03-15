Каким будет курс рубля?

После обвального падения рубля происходит постепенная нормализация функционирования финансовой системы, считает Александр Кудрин, главный стратег по макроэкономике и долговым рынкам АТОН. Он прогнозирует, что курс рубля рано или поздно должен стабилизироваться на рыночном уровне:

﻿– Сейчас в России введены меры по контролю за движением капитала. К примеру, платежи по внешнему долгу в валюте можно будет осуществлять только по специальному разрешению правительственной комиссии. Кроме этого, произошла серьезная девальвация рубля, что сильно бьет по импорту. Отрицательно на нем сказывается и нежелание иностранных компаний работать с Россией.

На уровне экспорта ситуация гораздо более конструктивная, полагает эксперт.

– Да, есть эмбарго со стороны США и Великобритании на покупку российских энергоносителей, но от этого весь российский экспорт не разрушится — это не столь существенная цифра. Да, есть проблемы с логистическими цепочками, но при этом цены на товары российского экспорта заметно выше, чем это было в прошлом году. Можно ожидать, что в этом году профицит по торговому счету составит более 200 млрд долл., и если вспомнить, что есть требование по продаже 80% валютной выручки со стороны экспортеров, то получается, что общий объем продаж на валютном рынке в этом году составит свыше 160 млрд долл. Это очень большая цифра, и она позволит покрыть не только весь спрос на валюту, который формируется в России, но и сделать это с избытком.

При прочих равных, можно ожидать, что курс рубля сформируется на основе рыночных механизмов, как это было в последние 8 лет, полагает Александр Кудрин.

– В 2013 году Банк России перешел к политике плавающего рубля. За последние 10 лет ЦБ вмешивался в торги прямыми интервенциями лишь несколько раз, что говорит в пользу того, что курс может стабилизироваться на рыночном уровне. Первые признаки стабилизации уже появляются. Если посмотреть на вчерашние торги (14 марта 2022 года), то спред между курсом, который формируется после 19:00, и курсом, формирующимся в ходе биржевых торгов, заметно снизился. Кроме того, если посмотреть на объемы операций ЦБ по предоставлению рублевой ликвидности, то и тут происходит радикальное снижение. Объем наличных рублей, изымаемых гражданами из банков, тоже снижается. Все это говорит в пользу того, что происходит постепенная нормализация функционирования финансовой системы. Это позволяет рассчитывать на то, что валютный и денежный рынок в России будут работать нормально, – резюмирует эксперт.